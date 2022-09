Il finale più amaro per Di Maio. E Conte non infierisce oltre (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono quasi le tre di notte quando Giuseppe Conte evita di infierire su Luigi Di Maio e dice di preferire ricordare le battaglie combattute insieme in passato. Ma il tracollo di Impegno civico e la sconfitta personale dell’ex capo politico del Movimento, arrivato ad orchestrare la più grossa scissione dentro i Cinque Stelle, non ha bisogno di altre legnate. Disastro per Impegno civico. Il partito di Luigi Di Maio si ferma allo 0,6%. Il ministro della scissione M5S fuori dal Parlamento Per il ministro degli Esteri, sconfitto nel suo collegio uninominale dall’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, adesso ci sarà tutto il tempo che vuole per cercare l’Agenda Draghi, appresso alla quale si è immolato insieme a una sessantina di parlamentari pentastellati, in buona parte arrivati alla seconda legislatura e dunque senza possibilità di essere ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 settembre 2022) Sono quasi le tre di notte quando Giuseppeevita di infierire su Luigi Die dice di preferire ricordare le battaglie combattute insieme in passato. Ma il tracollo di Impegno civico e la sconfitta personale dell’ex capo politico del Movimento, arrivato ad orchestrare la più grossa scissione dentro i Cinque Stelle, non ha bisogno di altre legnate. Disastro per Impegno civico. Il partito di Luigi Disi ferma allo 0,6%. Il ministro della scissione M5S fuori dal Parlamento Per il ministro degli Esteri, sconfitto nel suo collegio uninominale dall’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa, adesso ci sarà tutto il tempo che vuole per cercare l’Agenda Draghi, appresso alla quale si è immolato insieme a una sessantina di parlamentari pentastellati, in buona parte arrivati alla seconda legislatura e dunque senza possibilità di essere ...

luigidimaio : .@EnricoLetta, facciamo sempre più squadra, insieme e uniti è possibile una rimonta sorprendente. La destra non ha… - il_cappellini : Comizio finale di Conte, risposta tiepida di Roma, piazza Santi Apostoli vuota per più di metà. Il capo M5S parla 5… - fattoquotidiano : In piazza Santi Apostoli 3 mila persone per il leader 5S: “Ora siamo più forti, la scissione ci ha salvato” (di… - symdona : @andtrap assolutamente, per me è semplicemente folle non poter votare ovunque tu sia e in più è folle quanto è macc… - 692Troll : @proctodeo01 Di Maio è stato il pulirti più di successo della finita legislatura. Dalla stalla alle stelle. Non si… -

Boom di astensioni: non votano quasi 4 milioni e mezzo italiani Su quasi 51 milioni di elettori aventi diritto, il numero dei votanti per la scelta del nuovo Parlamento non ha superato il 63,9 per cento (dato finale). Gli astenuti hanno raggiunto un livello record del 9 per cento, il dato piu' alto in assoluto da quanto e' nata la Repubblica. Il 'partito' dell'astensione rappresenta, in pratica, un bacino ... Cristiano Ronaldo sommerso dalle critiche: 'È sempre meno importante' ...l'attaccante non sia più il leader tecnico della Selecao, in termini numerici e non solo. Il suo volume di gioco è ormai ridotto e Bruno Fernandes gli sta rubando lo scettro della squadra. Il finale ... Sky Sport Su quasi 51 milioni di elettori aventi diritto, il numero dei votanti per la scelta del nuovo Parlamento non ha superato il 63,9 per cento (dato). Gli astenuti hanno raggiunto un livello record del 9 per cento, il dato piu' alto in assoluto da quanto e' nata la Repubblica. Il 'partito' dell'astensione rappresenta, in pratica, un bacino ......l'attaccante non siail leader tecnico della Selecao, in termini numerici e non solo. Il suo volume di gioco è ormai ridotto e Bruno Fernandes gli sta rubando lo scettro della squadra. Il... Formula 1, Jean Todt: "Speravo in un finale più combattuto, ma Leclerc grande pilota"