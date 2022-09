«Il denaro è la nuova religione e l'individualismo uccide la società» dice il regista grecofrancese, due volte premio Oscar e tra i più impegnati della sua generazione (Di lunedì 26 settembre 2022) Costa-Gavras ha un viso scavato, i capelli grigi, l’espressione attenta e concentrata. Ha 89 anni, è carismatico e incute il rispetto che provocano i grandi. I suoi film hanno lasciato il segno: chi di noi non è stato trasportato dall’emozione, dallo sdegno, dal desiderio di impegnarsi in qualche modo per contrastare l’iniquità delle storie raccontate, e per difendere la democrazia calpestata? Era il 1969, anno politicamente assai caldo, quando uscì nelle sale Z-L’orgia del potere, il thriller-denuncia della dittatura dei colonnelli in Grecia (Oscar come miglior film straniero). L’anno seguente fu la volta de La Confessione, uno sguardo pungente sulla Cecoslovacchia ai tempi del regime filosovietico; nel ’73 con l’Amerikano puntò il dito sulle ingerenze della Cia in America Latina, negli anni della guerra fredda. E ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022) Costa-Gavras ha un viso scavato, i capelli grigi, l’espressione attenta e concentrata. Ha 89 anni, è carismatico e incute il rispetto che provocano i grandi. I suoi film hanno lasciato il segno: chi di noi non è stato trasportato dall’emozione, dallo sdegno, dal desiderio di impegnarsi in qualche modo per contrastare l’iniquità delle storie raccontate, e per difendere la democrazia calpestata? Era il 1969, anno politicamente assai caldo, quando uscì nelle sale Z-L’orgia del potere, il thriller-denunciadittatura dei colonnelli in Grecia (come miglior film straniero). L’anno seguente fu la volta de La Confessione, uno sguardo pungente sulla Cecoslovacchia ai tempi del regime filosovietico; nel ’73 con l’Amerikano puntò il dito sulle ingerenzeCia in America Latina, negli anniguerra fredda. E ...

