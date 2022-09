GLI ELETTI DI SALERNO E PROVINCIA

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 26 settembre 2022) di Erika Noschese Il Pd crolla anche nel feudo di Vincenzo De Luca e, secondo i dati parziali, si attesta addirittura quale terzo partito indi, dietro a Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle mentre in città prova a reggere ma la debacle è inevitabile e non può non aprire una seria riflessione interna al partito e alla coalizione di centrosinistra che sconta – tra le altre cose – l’assenza di socialisti in lista, con la sola candidatura – per quanto riguarda ladi– del segretario nazionale Enzo Maraio, candidato nella Capitale per assicurarsi un posto in Parlamento. Fin dalle prime schede scrutinate per il Senato sono state confermate le previsioni: il centrodestra risulta vincente e la riconferma del senatore Antonio Iannone sembra essere certa nonostante Pd e M5S che, ...