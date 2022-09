GF Vip, Luca Salatino e Elenoire Ferruzzi sono d’accordo per avere clip in puntata? Spunta un VIDEO che fa discutere (Di lunedì 26 settembre 2022) Il GF Vip è iniziato da una sola settimana e dentro la casa di Cinecittà si stanno già consumando i primi drammi: Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi avevano un’intesa particolare e avevano legato immediatamente; ma quello che per la gieffina era un interesse evidente, per il suo coinquilino era solo parte del gioco. Oggi però,... Leggi su donnapop (Di lunedì 26 settembre 2022) Il GF Vip è iniziato da una sola settimana e dentro la casa di Cinecittà si stanno già consumando i primi drammi:edavevano un’intesa particolare e avevano legato immediatamente; ma quello che per la gieffina era un interesse evidente, per il suo coinquilino era solo parte del gioco. Oggi però,...

zazoomblog : GF Vip Elenoire delira contro Luca per essere stata rifiutata. Ha architettato tutto per visibilità? E sbuca un vid… - IsaeChia : #GfVip 7, Charlie Gnocchi vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon non la prende bene: “Sei un’imbeci**e, non capis… - infoitcultura : Gf Vip, Elenoire Ferruzzi lo ha ammesso: Luca senza parole - infoitcultura : GF Vip, Eleonoire fa una confessione su Luca Salatino - infoitcultura : Gf Vip 7, Elenoire Ferruzzi si dichiara a Luca Salatino -