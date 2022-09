Elezioni | Rotondi | “E’ un cambiamento voluto fortemente dall’Irpinia”

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Gianfrancostrappa la vittoria nel collegio Uninominale ad Avellino con 60.662 preferenze con una percentuale del 32,91%. Dopo 26 anni,torna ad essere un deputato nel collegio irpino. “Ho fatto questa campagna elettorale sportivamente consapevole di concorrere in un collegio più rosso storicamente di quelli di Bologna – analizza– E’ chiaro che questa volta c’erano condizioni diverse, ammetto di aver accettato una missione difficile. Allo stesso tempo bisogna ammettere che avevo qualche condizione di favore, l’incertezza c’è stata per tutta la campagna elettorale. Al di là di tutto è stata serena, anche allegra”. “Nellepolitiche i candidati hanno una rilevanza molto relativa – continua– Dal 1994 siamo abituati a votare ...

