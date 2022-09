Elezioni, Paragone (Italexit): Affluenza così bassa non è un bene per la democrazia (Di lunedì 26 settembre 2022) “La nostra scommessa era superare la soglia di sbarramento. La speranza era in un’Affluenza superiore”, un’Affluenza “così bassa non è un bene per la democrazia”. Lo ha detto al Tg de La7 il leader di Italexit, Gianluigi Paragone. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) “La nostra scommessa era superare la soglia di sbarramento. La speranza era in un’superiore”, un’non è unper la”. Lo ha detto al Tg de La7 il leader di, Gianluigi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

NicolaPorro : Il partito di #Paragone potrebbe diventare la vera sorpresa di queste #elezioni. Ci spiega perché @DelpapaMax ?? - CrisChiani1 : RT @La7tv: #elezionipolitiche2022 Italexit fuori dal Parlamento, Paragone: 'Speravamo in un'affluenza decisamente superiore' - lo_ganzo : RT @neXtquotidiano: Spiaze Proiezioni, Gianluigi #Paragone e la sua '#Italexit' fuori dal Parlamento con l'1.9% - iovotono7 : Spiaze ?????????? - CiccioLaLuna : Le cose più a sinistra dall’inizio della #maratonamentana le hanno dette #Tajani e #Paragone. E no, non è un meme… -