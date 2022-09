Elezioni, la vittoria di Giorgia Meloni breaking news sui siti internazionali (Di lunedì 26 settembre 2022) Elezioni politiche 2022, la vittoria del centrodestra guidato da Giorgia Meloni è la breaking news sui siti dei media internazionali. Con una breaking news sul proprio sito e su Twitter, è la Bbc la prima testata internazionale a dare conto, appena passate le 23, degli exit poll delle legislative in Italia: «Giorgia Meloni di estrema destra si appresta a vincere le Elezioni ed è in procinto di diventare la prima donna premier». «Il partito post-fascista di Giorgia Meloni in testa», è il bulletin dell’agenzia France Presse. vittoria di Giorgia Meloni breaking ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 26 settembre 2022)politiche 2022, ladel centrodestra guidato daè lasuidei media. Con unasul proprio sito e su Twitter, è la Bbc la prima testata internazionale a dare conto, appena passate le 23, degli exit poll delle legislative in Italia: «di estrema destra si appresta a vincere leed è in procinto di diventare la prima donna premier». «Il partito post-fascista diin testa», è il bulletin dell’agenzia France Presse.di...

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - sole24ore : Elezioni, Meloni trascina il Centro-destra alla vittoria. «Governo a guida FdI» - you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - alucheroni : RT @lauranaka: Fascismo Mussolini estrema (e NON centro) destra: sono le parole che affollano gli articoli della stampa estera che commenta… - messveneto : Elezioni, Serracchiani: 'Vittoria a destra, giornata triste per il Paese': 'Indubbiamente non possiamo, alla luce d… -