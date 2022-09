Elezioni, Conte: “Compiuta rimonta significativa. All’opposizione con coraggio e determinazione, saremo intransigenti” (Di lunedì 26 settembre 2022) “Tutti ci davano in picchiata e la rimonta è stata significativa: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità“. Poco prima delle tre della notte il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha incontrato la stampa per commentare il risultato elettorale. “Abbiamo una grande responsabilità. saremo All’opposizione con coraggio e determinazione, concentrati per portare avanti il nostro programma”, ha sottolineato Conte. “saremo intransigenti“, assicura il leader del M5s: “Il centrodestra non è maggioranza nel Paese”, aggiunge Conte parlando di “un cortocircuito frutto della legge elettorale“, proprio per questo il Movimento è pronto a dare “battaglia per cambiarla”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) “Tutti ci davano in picchiata e laè stata: siamo la terza forza politica e quindi abbiamo una grande responsabilità“. Poco prima delle tre della notte il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ha incontrato la stampa per commentare il risultato elettorale. “Abbiamo una grande responsabilità.con, concentrati per portare avanti il nostro programma”, ha sottolineato. ““, assicura il leader del M5s: “Il centrodestra non è maggioranza nel Paese”, aggiungeparlando di “un cortocircuito frutto della legge elettorale“, proprio per questo il Movimento è pronto a dare “battaglia per cambiarla”. ...

