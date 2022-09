Corona virus: Italia, 427432 attualmente positivi a test (-854 in un giorno) con 176912 decessi (32) e 21709268 guariti (10828). Totale di 22131612 casi (10008) Dati della protezione civile: effettuati 65697 tamponi (Di lunedì 26 settembre 2022) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 427432 attualmente positivi a test (-854 in un giorno) con 176912 decessi (32) e 21709268 guariti (10828). Totale di 22131612 casi (10008) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 65697 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 settembre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-854 in un) con(32) e).di) proviene da Noi Notizie..

