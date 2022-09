Calciomercato Juve, una possibilità per Pulisic: le cifre (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo un avvio di stagione così scoraggiante per la Juventus è normale che si parli di mercato. Nel mirino non c’è solo Max Allegri, ma tutta la dirigenza e la squadra. Appunto per questo le voci di mercato riguardanti la Juventus vivono un momento di hype. Se per tanti a colpa dell’avvio difficoltoso della Juve in questa stagione è da imputarsi esclusivamente ad Allegri, non è detto che la rosa non possa rivoluzionarsi. Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri sembrerebbero interessati a Christian Pulisic. FOTO: Getty – Chelsea-WestHam-Pulisic L’esterno offensivo statunitense del Chelsea è finito nel mirino della società bianconera per la sua capacità di interpretare vari ruoli dell’asse offensivo. L’ex Dortmund potrebbe essere impiegato sia a destra che a sinistra, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo un avvio di stagione così scoraggiante per lantus è normale che si parli di mercato. Nel mirino non c’è solo Max Allegri, ma tutta la dirigenza e la squadra. Appunto per questo le voci di mercato riguardanti lantus vivono un momento di hype. Se per tanti a colpa dell’avvio difficoltoso dellain questa stagione è da imputarsi esclusivamente ad Allegri, non è detto che la rosa non possa rivoluzionarsi. Come riportato da.com, i bianconeri sembrerebbero interessati a Christian. FOTO: Getty – Chelsea-WestHam-L’esterno offensivo statunitense del Chelsea è finito nel mirino della società bianconera per la sua capacità di interpretare vari ruoli dell’asse offensivo. L’ex Dortmund potrebbe essere impiegato sia a destra che a sinistra, ...

