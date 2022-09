Calcio, Nations League 2022-2023: Italia alla Final Four, Romania retrocessa in Lega C (Di lunedì 26 settembre 2022) Si sono disputate questa sera sette gare valide per la sesta ed ultima giornata della Nations League 2022-2023 di Calcio: sono arrivati ulteriori verdetti, con la qualificazione dell’Italia alla Final Four e la retrocessione della Romania in Lega C. RISULTATI Nations League 26 SETTEMBRE Lega A GRUPPO 3RISULTATIInghilterra-Germania 3-3 Ungheria-Italia 0-2CLASSIFICAItalia 11 Ungheria 10 Germania 7 Inghilterra 3 Lega B GRUPPO 3RISULTATIMontenegro-Finlandia 0-2 Romania-Bosnia 4-1CLASSIFICABosnia 11 Finlandia 8 Montenegro 7 Romania 7 Lega C GRUPPO ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022) Si sono disputate questa sera sette gare valide per la sesta ed ultima giornata delladi: sono arrivati ulteriori verdetti, con la qualificazione dell’e la retrocessione dellainC. RISULTATI26 SETTEMBREA GRUPPO 3RISULTATIInghilterra-Germania 3-3 Ungheria-0-2CLASSIFICA11 Ungheria 10 Germania 7 Inghilterra 3B GRUPPO 3RISULTATIMontenegro-Finlandia 0-2-Bosnia 4-1CLASSIFICABosnia 11 Finlandia 8 Montenegro 7C GRUPPO ...

SkySport : UNGHERIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Raspadori (27’) ? #Dimarco (52’) ? ?? NATIONS LEAGUE ??… - Gazzetta_it : Italia da applausi in Ungheria: si qualifica alle semifinali di Nations League! - fanpage : La Nazionale batte l’Ungheria a Budapest (0-2), ribalta il girone e chiude in vetta, conquistando la qualificazione… - VANTSTATION : RT @repubblica: Ungheria-Italia 0-2: Raspadori e Dimarco portano gli azzurri alla Final Four di Nations League [dal nostro inviato Enrico C… - CorSport : #Italia, #Mancini: 'Qualificarsi è importante, ma i risultati precedenti restano'?? -