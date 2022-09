Buoni fruttiferi postali: quali offrono rendimenti sopra il 3% (Di lunedì 26 settembre 2022) È un buon momento per investire in Buoni fruttiferi postali. Certamente migliore rispetto a qualche mese fa. I rendimenti sono cresciuti, dopo le revisioni estive da parte della Cassa Depositi e Prestiti e le soluzioni dove investire i propri risparmi e ottenere rendimenti dignitosi – più dignitosi rispetto a inizio anno – sono di diverso tipo e di differente durata. Ovviamente sono lontani i tempi dei grandi rendimenti e delle fortune in prospettiva, ma bisogna adattarsi a quello che c’è oggi e se si è in cerca di investimenti in cui il rischio è nullo, i Buoni fruttiferi possono essere la soluzione ideale insieme ai conti deposito. I vantaggi dei Buoni fruttiferi postali I Buoni ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) È un buon momento per investire in. Certamente migliore rispetto a qualche mese fa. Isono cresciuti, dopo le revisioni estive da parte della Cassa Depositi e Prestiti e le soluzioni dove investire i propri risparmi e otteneredignitosi – più dignitosi rispetto a inizio anno – sono di diverso tipo e di differente durata. Ovviamente sono lontani i tempi dei grandie delle fortune in prospettiva, ma bisogna adattarsi a quello che c’è oggi e se si è in cerca di investimenti in cui il rischio è nullo, ipossono essere la soluzione ideale insieme ai conti deposito. I vantaggi dei...

infoiteconomia : Buoni fruttiferi postali: quali offrono rendimenti sopra il 3% - infoiteconomia : Tassi di interesse fino al 3,50% con alcuni buoni fruttiferi postali - infoiteconomia : Come investire 10 mila euro alle Poste? Buoni fruttiferi postali o libretto di risparmio? - DildoBaggjns : Sono venuto a conoscenza dei buoni fruttiferi e sono molto tentato di investire i miei risparmi così Quando avrò a… - Valerio59784405 : In questo video parleremo dei pericoli dell'investimento in buoni fruttiferi postali. Perché? Perché non sono un bu… -