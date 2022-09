Blonde, Ana de Armas difende le scene di nudo: "È stato più difficile vederle che realizzarle" (Di lunedì 26 settembre 2022) Ana de Armas è recentemente tornata a parlare delle scene di nudo presenti in Blonde durante un'intervista di Entertainment Weekly, rivelando che non sono state difficili da girare. Blonde di Andrew Domink è diventato uno dei film più controversi della stagione dei festival autunnali, in parte anche a causa dell'uso frequente della nudità. Sebbene alcuni critici ritengano che le scene di nudo oscurino il resto del film, Ana de Armas ha affermato di pensarla diversamente, difendendo il lavoro del regista. Durante una nuova intervista con Entertainment Weekly, l'interprete di Marilyn Monroe ha parlato dell'uso della nudità nel film e ha spiegato che non è affatto infastidita dalle critiche: "È difficile per le persone ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 settembre 2022) Ana deè recentemente tornata a parlare delledipresenti indurante un'intervista di Entertainment Weekly, rivelando che non sono state difficili da girare.di Andrew Domink è diventato uno dei film più controversi della stagione dei festival autunnali, in parte anche a causa dell'uso frequente della nudità. Sebbene alcuni critici ritengano che ledioscurino il resto del film, Ana deha affermato di pensarla diversamente,ndo il lavoro del regista. Durante una nuova intervista con Entertainment Weekly, l'interprete di Marilyn Monroe ha parlato dell'uso della nudità nel film e ha spiegato che non è affatto infastidita dalle critiche: "Èper le persone ...

