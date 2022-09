Automobili: gli italiani preferiscono l’ibrido, ma 2 su 3 non ne sanno abbastanza (Di lunedì 26 settembre 2022) Un italiano su 2 sceglierà auto ibride, ma il 77% ritiene di non conoscerle in maniera approfondita. Uno studio recente* ha analizzato il livello di conoscenza delle auto elettriche in Italia e, stando ai dati raccolti, solo il 23% degli italiani sa quali sono le differenze fra i tre tipi di motorizzazione ibrida. Proprio per facilitare una scelta consapevole, automobile.it ha realizzato una guida che fornisce tutti i dettagli sul funzionamento e sulle tre tipologie di auto ibride, che negli ultimi anni si sono diffuse ritagliandosi un’importante fetta di mercato. La guida creata da automobile.it non si limita solamente a spiegare cos’è un’auto ibrida e quali sono le caratteristiche delle tre tipologie di vetture hybrid in commercio, si focalizza anche su temi decisivi come i consumi, le modalità di ricarica e gli incentivi. Il 47% degli italiani ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Un italiano su 2 sceglierà auto ibride, ma il 77% ritiene di non conoscerle in maniera approfondita. Uno studio recente* ha analizzato il livello di conoscenza delle auto elettriche in Italia e, stando ai dati raccolti, solo il 23% deglisa quali sono le differenze fra i tre tipi di motorizzazione ibrida. Proprio per facilitare una scelta consapevole, automobile.it ha realizzato una guida che fornisce tutti i dettagli sul funzionamento e sulle tre tipologie di auto ibride, che negli ultimi anni si sono diffuse ritagliandosi un’importante fetta di mercato. La guida creata da automobile.it non si limita solamente a spiegare cos’è un’auto ibrida e quali sono le caratteristiche delle tre tipologie di vetture hybrid in commercio, si focalizza anche su temi decisivi come i consumi, le modalità di ricarica e gli incentivi. Il 47% degli...

