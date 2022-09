Atp 250 Tel Aviv 2022: montepremi e prize money (Di lunedì 26 settembre 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Atp 250 di Tel Aviv 2022 sui campi in cemento outdoor della città israeliana. Un nome su tutti, quello di Novak Djokovic, che dopo tre mesi torna a competere per i punti in vista delle Atp Finals. Il serbo sarà la prima testa di serie del nuovo torneo che si svolgerà in Israele. Secondo favorito il croato Marin Cilic. Il prize money totale dell’evento corrisponde a 949,475 dollari, di cui $144,215 sono destinati al campione con 250 punti del ranking maschilee a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro dell’Atp 250 di Tel Aviv 2022 e dei punti valevoli per la classifica. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV montepremi ATP 250 TEL ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di Telsui campi in cemento outdoor della città israeliana. Un nome su tutti, quello di Novak Djokovic, che dopo tre mesi torna a competere per i punti in vista delle Atp Finals. Il serbo sarà la prima testa di serie del nuovo torneo che si svolgerà in Israele. Secondo favorito il croato Marin Cilic. Iltotale dell’evento corrisponde a 949,475 dollari, di cui $144,215 sono destinati al campione con 250 punti del ranking maschilee a completare il bottino. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro dell’Atp 250 di Tele dei punti valevoli per la classifica. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TVATP 250 TEL ...

