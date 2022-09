Assalita in campagna da uno sciame d’api | donna deceduta dopo tre giorni di coma

(Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Era ricoverata da trenel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Pio di Benevento, dove lottava tra la vita e la morte, unapoco più di 50 anni che sarebbe stata travolta da unodi api mentre era in un terreno agricolo di sua proprietà. Il grave episodio è accaduto a San Giorgio la Molara, in piena, nel pomeriggio di venerdì 23 settembre. Lastava svolgendo lavori agricoli insieme al marito e al figlio, quando, inavvertitamente, avrebbe “disturbato” un alveare. Le api, sentitesi minacciate, avrebbero reagito aggredendo la. La malcapitata sarebbe stata praticamente avvolta dalloe avrebbe subito centinaia di punture in tutte le parti del corpo, soprattutto nella zona del volto, ...

