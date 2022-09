VIDEO MotoGP, la caduta di Francesco Bagnaia a Motegi: follia per superare Quartararo (Di domenica 25 settembre 2022) Francesco Bagnaia è caduto malamente nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito di Motegi. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione, dopo essere scattato dalla dodicesima piazzola. Il centauro della Ducati si trovava in scia a Fabio Quartararo in chiusura di una gara decisamente complicata e in quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica. Francesco Bagnaia cerca però di portare l’attacco al grande avversario per il titolo iridato. Una manovra eccessivamente esagerata, conclusa con una caduta assurda ed assolutamente evitabile: bisognava accontentarsi. Una volta finito nella ghiaia si è rialzato e si è auto applaudito in maniera sarcastica. Nel tentativo ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022)è caduto malamente nel corso dell’ultimo giro del GP del Giappone 2022, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di. Il ribattezzato Pecco si trovava in nona posizione, dopo essere scattato dalla dodicesima piazzola. Il centauro della Ducati si trovava in scia a Fabioin chiusura di una gara decisamente complicata e in quel frangente perdeva soltanto un punto dal francese in classifica.cerca però di portare l’attacco al grande avversario per il titolo iridato. Una manovra eccessivamente esagerata, conclusa con unaassurda ed assolutamente evitabile: bisognava accontentarsi. Una volta finito nella ghiaia si è rialzato e si è auto applaudito in maniera sarcastica. Nel tentativo ...

Eurosport_IT : Domenica nera per Pecco Bagnaia ?????? #MotoGP | #JapaneseGP | #Bagnaia - sportli26181512 : Aleix Espargaró, problema tecnico prima della partenza del GP Giappone a Motegi. FOTO: Partenza choc per Aleix Espa… - sportli26181512 : Bagnaia, caduta all'ultimo giro nel GP del Giappone a Motegi. VIDEO-FOTO: Il pilota torinese è scivolato nell'ultim… - horottoilvetro : RT @SkyTG24: MotoGp, Gp Giappone: vince Miller, caduta per Bagnaia. Video highlights della gara - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: MotoGp, Gp Giappone: vince Miller, caduta per Bagnaia. Video highlights della gara -