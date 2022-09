Supercoppa Italiana, offerta di Orban per giocarla in Ungheria (Di domenica 25 settembre 2022) Il primo ministro Ungherese, Orban, ha fatto un offerta alla FIGC per far giocare la finale di Supercoppa Italiana a Budapest Il primo ministro Orban ha avanzato la proposta di far disputare la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan in Ungheria, mettendo sul piatto un’offerta di 8 milioni di euro. Le due squadre accetterebbero volentieri la proposta, risparmiandosi così i 5mila chilometri di viaggio per arrivare a Riyad, in Arabia Saudita. Contraria è invece la Lega Serie A, come scrive La Repubblica, per motivi politici. I vertici italiani stanno comunque valutando la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Il primo ministro Ungherese,, ha fatto unalla FIGC per far giocare la finale dia Budapest Il primo ministroha avanzato la proposta di far disputare latra Inter e Milan in, mettendo sul piatto un’di 8 milioni di euro. Le due squadre accetterebbero volentieri la proposta, risparmiandosi così i 5mila chilometri di viaggio per arrivare a Riyad, in Arabia Saudita. Contraria è invece la Lega Serie A, come scrive La Repubblica, per motivi politici. I vertici italiani stanno comunque valutando la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

