Serie A: tanti allenatori a rischio, chi mangerà il panettone? (Di domenica 25 settembre 2022) La pausa Nazionali induce spesso molti presidenti a fare i primi ragionamenti sul percorso dei propri tecnici. Nonostante si siano giocate solo 7 giornate di Serie A, sono tante le sorprese della classifica, anche in negativo, che mettono sulla graticola parecchie panchine di allenatori, chiamati ad un cambio di rotta alla ripresa dei giochi per riuscire arrivare al fatidico panettone, anticipato quest’anno dallo stop causa Mondiali. Panchine Serie A: la situazione in alta classifica Saldi, anzi, saldissimi, i posti di Spalletti, Gasperini e Sottil, sulle panchine, rispettivamente, di Napoli, Atalanta e Udinese, le tre squadre che, un po’ a sorpresa, stanno guidando la classifica. Possono dormire sonni tranquilli anche Sarri e Pioli, nonostante le sconfitte di entrambi contro il Napoli e la debacle della Lazio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022) La pausa Nazionali induce spesso molti presidenti a fare i primi ragionamenti sul percorso dei propri tecnici. Nonostante si siano giocate solo 7 giornate diA, sono tante le sorprese della classifica, anche in negativo, che mettono sulla graticola parecchie panchine di, chiamati ad un cambio di rotta alla ripresa dei giochi per riuscire arrivare al fatidico, anticipato quest’anno dallo stop causa Mondiali. PanchineA: la situazione in alta classifica Saldi, anzi, saldissimi, i posti di Spalletti, Gasperini e Sottil, sulle panchine, rispettivamente, di Napoli, Atalanta e Udinese, le tre squadre che, un po’ a sorpresa, stanno guidando la classifica. Possono dormire sonni tranquilli anche Sarri e Pioli, nonostante le sconfitte di entrambi contro il Napoli e la debacle della Lazio ...

