Minori armati di coltello | bloccati e denunciati

(Di domenica 25 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno denunciato due 17enni di Napoli per porto abusivo di armi. Sono stati notati in Via dei Tribunali mentre seguivano in scooter una donna, quindie perquisiti: nascondevano addosso rispettivamente una serramanico di 12 cm e uno di 22. Le lame sono state sequestrate. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

