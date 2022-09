"Meghan Markle è una narcisista psicopatica", affermano gli ex dipendenti (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto rivelato da un libro di Valentine Low, Meghan Markle sarebbe una 'narcisista psicopatica' in base alle dichiarazioni rilasciate dai suoi stessi ex dipendenti. Un nuovo libro afferma che alcuni ex dipendenti di Meghan Markle l'avrebbero definita una "psicopatica narcisista" interessata esclusivamente a portare avanti un piano metodicamente pianificando per fuggire dal palazzo e dalla famiglia reale. Secondo Valentine Low, la scrittrice reale del The Times nonché autrice del libro intitolato "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown", lo staff reale è stato maltrattato dal principe Harry e da Meghan, al punto che in seguito alla loro dipartita i dipendenti hanno ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 settembre 2022) Secondo quanto rivelato da un libro di Valentine Low,sarebbe una '' in base alle dichiarazioni rilasciate dai suoi stessi ex. Un nuovo libro afferma che alcuni exdil'avrebbero definita una "" interessata esclusivamente a portare avanti un piano metodicamente pianificando per fuggire dal palazzo e dalla famiglia reale. Secondo Valentine Low, la scrittrice reale del The Times nonché autrice del libro intitolato "Courtiers: the Hidden Power Behind the Crown", lo staff reale è stato maltrattato dal principe Harry e da, al punto che in seguito alla loro dipartita ihanno ...

