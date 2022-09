Maltempo, in arrivo piogge e temporali: domenica allerta arancione per 4 regioni (Di domenica 25 settembre 2022) Fine settimana all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Livello di allerta arancione in alcune zone dell'Emilia Romagna fino alla mezzanotte di sabato, per domani su Lazio, Molise, Toscana e Campania. domenica allerta gialla in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 settembre 2022) Fine settimana all'insegna delle precipitazioni che potranno essere anche molto intense al Centro-Nord. Livello diin alcune zone dell'Emilia Romagna fino alla mezzanotte di sabato, per domani su Lazio, Molise, Toscana e Campania.gialla in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria, Liguria, Puglia, Veneto e Sardegna

