Juventus, Giletti: “Problemi di questa stagione figli di errori del passato” (Di domenica 25 settembre 2022) “I Problemi di questa stagione sono figli degli errori commessi negli anni precedenti. Vedo mancanza di orgoglio e di condizione fisica, ma soprattutto non vedo una squadra”. Il conduttore tv e giornalista Massimo Giletti ha analizzato così l’inizio di stagione della Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Il mio timore è che la Juve di oggi sia la stessa che Sarri definì ‘inallenabile’, difficile da gestire, perché pure essendo formata da buoni giocatori, comunque non fanno squadra – ha aggiunto il tifoso bianconero -. Il nodo fondamentale è capire quale sia il rapporto di Allegri con la squadra, per la società sarebbe fondamentale mettere a fuoco questo aspetto fondamentale”. “Vedo il nocciolo nella rottura dell’asse ... Leggi su sportface (Di domenica 25 settembre 2022) “Idisonodeglicommessi negli anni precedenti. Vedo mancanza di orgoglio e di condizione fisica, ma soprattutto non vedo una squadra”. Il conduttore tv e giornalista Massimoha analizzato così l’inizio didellaai microfoni della Gazzetta dello Sport. “Il mio timore è che la Juve di oggi sia la stessa che Sarri definì ‘inallenabile’, difficile da gestire, perché pure essendo formata da buoni giocatori, comunque non fanno squadra – ha aggiunto il tifoso bianconero -. Il nodo fondamentale è capire quale sia il rapporto di Allegri con la squadra, per la società sarebbe fondamentale mettere a fuoco questo aspetto fondamentale”. “Vedo il nocciolo nella rottura dell’asse ...

ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Massimo Giletti: 'Juve inallenabile come diceva Sarri? Se Allegri...' #Juve #Juventus - misorecordsuk : Massimo Giletti: 'Juve inallenabile come diceva Sarri? Se Allegri...' #Juve #Juventus - ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Intervista a Massimo Giletti: 'Juve, non sarai mica ancora ‘inallenabile’ come diceva Sarri?' #Juve - sportli26181512 : Giletti: 'Juve, non sarai mica ancora ‘inallenabile’ come diceva Sarri?': Giletti: 'Juve, non sarai mica ancora ‘in… - Gazzetta_it : Intervista a Massimo Giletti: 'Juve, non sarai mica ancora ‘inallenabile’ come diceva Sarri?' #Juve -