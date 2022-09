Incredibile Il Domani: tifa già le dimissioni della Meloni (Di domenica 25 settembre 2022) 00:00 Voto, se ci fosse qualche indeciso non ci sono dubbi deve leggere il Domani di oggi e il fondo di Stefano Feltri che vi spiega per quale motivo non bisogna votare il centrodestra: favoloso. Lo dico in modo ovviamente ironico per chi questa mattina si fosse svegliato male… 04:51 Il Fatto Quotidiano torna con il solito giochino “se li conosci li eviti”, riferito ovviamente ai candidati di centrodestra. 06:00 Il rebus sul voto degli indecisi… 08:00 “ll mondo ci guarda” scrive la Stampa mentre Sallusti su Libero dice che “più è netta la vittoria del centrodestra più è difficile che si possano disunire.” 10:00 Tutti i dossier che dovrà affrontare il prossimo governo. 10:15 L’orrore del tagliando antifrode sulla scheda elettorale. 11:55 Da leggere Minenna sull’inflazione dovuta al superdollaro. 12:25 Emergenza gas, la storia favolosa di Piombino in cui dovremmo fare ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 25 settembre 2022) 00:00 Voto, se ci fosse qualche indeciso non ci sono dubbi deve leggere ildi oggi e il fondo di Stefano Feltri che vi spiega per quale motivo non bisogna votare il centrodestra: favoloso. Lo dico in modo ovviamente ironico per chi questa mattina si fosse svegliato male… 04:51 Il Fatto Quotidiano torna con il solito giochino “se li conosci li eviti”, riferito ovviamente ai candidati di centrodestra. 06:00 Il rebus sul voto degli indecisi… 08:00 “ll mondo ci guarda” scrive la Stampa mentre Sallusti su Libero dice che “più è netta la vittoria del centrodestra più è difficile che si possano disunire.” 10:00 Tutti i dossier che dovrà affrontare il prossimo governo. 10:15 L’orrore del tagliando antifrode sulla scheda elettorale. 11:55 Da leggere Minenna sull’inflazione dovuta al superdollaro. 12:25 Emergenza gas, la storia favolosa di Piombino in cui dovremmo fare ...

persona_stanca : Incredibile come le persone violente da domani si sentiranno ancora più giustificate a fare quello che già fanno :) - _nonsimollamai_ : RT @thelifeswind: Due secondi e già si percepisce la potenza incredibile IO NON SONO PRONTA PER DOMANI - Fra15088802 : RT @thelifeswind: Due secondi e già si percepisce la potenza incredibile IO NON SONO PRONTA PER DOMANI - PaoloRonk : Incredibile, ma il paese dove abbiamo sconfitto in fascismo da domani sarà di nuovo il fascikistan - cherryblond83 : **Domani morirete tutti voi tripunturati** *Tratto da un pezzo di comicitá insuperabile. La vedete l'ironia incred… -