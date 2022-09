I fratelli dalla fortuna record: vincono alla lotteria a tre anni di distanza e diventano entrambi milionari (Di domenica 25 settembre 2022) Se la fortuna è cieca, la sfiga ci vede benissimo, si dice. Ogni tanto, però anche la dea bendata ha il suo bel da fare. E ha baciato una famiglia americana per ben due volte. Due fratelli hanno vinto alla lotteria a distanza di tre anni, diventando milionari con vincite a sei zeri. Il primo a riuscirci è stato Terry, nel 2019. Dopo aver dimenticato un articolo nel carrello del supermercato, infatti, è tornato indietro a prenderlo e, in quell’occasione, ha acquistato il fortunato biglietto. La vincita? Un milione di dollari, che ha deciso di ricevere subito in contanti. Il suo premio, così si è ridotto a “soli” 657.030 dollari (tasse escluse), con cui ha comprato un camper e girato gli States insieme alla moglie. Il fratello più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Se laè cieca, la sfiga ci vede benissimo, si dice. Ogni tanto, però anche la dea bendata ha il suo bel da fare. E ha baciato una famiglia americana per ben due volte. Duehanno vintodi tre, diventandocon vincite a sei zeri. Il primo a riuscirci è stato Terry, nel 2019. Dopo aver dimenticato un articolo nel carrello del supermercato, infatti, è tornato indietro a prenderlo e, in quell’occasione, ha acquistato ilto biglietto. La vincita? Un milione di dollari, che ha deciso di ricevere subito in contanti. Il suo premio, così si è ridotto a “soli” 657.030 dollari (tasse escluse), con cui ha comprato un camper e girato gli States insiememoglie. Il fratello più ...

