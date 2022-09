Gullit: "Lo scudetto al Milan? No, il mio favorito è il Napoli" (Di domenica 25 settembre 2022) ... non è fissato con il calcio" Mg Milano 15/04/2018 - campionato di calcio serie A / Milan - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Ruud Gullit Ruud Gullit alla Gazzetta dice che il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 settembre 2022) ... non è fissato con il calcio" Mgo 15/04/2018 - campionato di calcio serie A // foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: RuudRuudalla Gazzetta dice che il ...

napolista : Gullit: «Lo scudetto al Milan? No, il mio favorito è il Napoli» Alla Gazzetta: «gioca in modo fantastico. È una sq… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Intervista a Ruud Gullit: 'Bravo Pioli, è un Milan all’attacco. Ma per lo scudetto ho un’altra favorita...' #Festivaldello… - sportli26181512 : Gullit: 'Bravo Pioli, è un Milan all’attacco. Ma per lo scudetto ho un’altra favorita...': Gullit: 'Bravo Pioli, è… - Gazzetta_it : Intervista a Ruud Gullit: 'Bravo Pioli, è un Milan all’attacco. Ma per lo scudetto ho un’altra favorita...'… - Bruno19631 : RT @Tucumaniano: E comunque fa ridere Sacchi quando dice “ho vinto uno scudetto senza bla bla bla”. Dovrebbe piuttosto dire “ho vinto L’UNI… -