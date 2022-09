Galles-Polonia | 90 minuti per Zielinski | ottima prestazione del centrocampista del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 25 settembre 2022) Questa sera ladell’azzurro Piotrha battuto ilper 1-0 (gol di Swiderski), nella gara valevole per la 6a giornata di UEFA Nations League. La nazionale polacca si è assicurata la permanenza in League A, concludendo un ottimo percorso di Nations League che dà fiducia, in attesa dell’appuntamento mondiale in Qatar. Ildelha giocato ancora 90, deliziando i suoi tifosi con numerose giocate di qualità. Nonostante l’arcigna fase difensiva del, i polacchi guidati dall’estro di Piotr e dalla capacità di realizzazione di un campione come Lewandowski, sono riusciti a scardinare la difesa e conquistare i tre punti. Piotr(Photo by GEOFF CADDICK/AFP via Getty Images) Questa è stata la ...