Elezioni, più di 330 euro per volare da Milano a Palermo: i non residenti costretti a "restare in silenzio" (Di domenica 25 settembre 2022) Qualche minuto fa si è appreso sul sito Ryanair, compagnia irlandese, che la tratta Milano-Palermo ha superato le 300 euro. Per domani, misteriosamente, il prezzo è sceso a quasi 80 euro. L'inchiesta di Filo Diretto Monreale mostra Cifre sproporzionate e insostenibili, allarmanti, che costringono coloro che lavorano nel Nord Italia a restare in silenzio, dovendo accettare un governo che non sceglieranno. Fa stupore come il capo dello Stato, Sergio Mattarella, davanti a questa situazione stia in silenzio e vada a Palermo, per esprimere il proprio voto, come se nulla fosse grazie ai voli di Stato. Tantissimi sono i palermitani che vivono a Milano e dintorni per ragioni lavorative e che avrebbero avuto il piacere, ma anche il dovere, di ...

