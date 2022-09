Elezioni 2022, Fratelli d’Italia: soddisfazione in attesa di Meloni (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Sorrisi a trentadue denti, grande ottimismo, soddisfazione. Ma anche molta, moltissima cautela soprattutto alla luce dei dati che riguardano i partner della coalizione di centrodestra, in particolare la Lega. Hotel Parco dei Principi, quartier generale di Fratelli d’Italia. Prima gli exit poll, poi le proiezioni. Nella saletta dei big di Fdi – tra i presenti Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giovanni Donzelli – scatta un applauso quando sugli schermi televisivi appaiono i primi dati che incoronano Fratelli d’Italia primo partito del paese (anzi, della Nazione, come dicono a Via della Scrofa) con quasi il 25%, nel momento in cui si scrive. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli si sbilancia: “Con questi numeri possiamo governare”. Ma in generale si predica prudenza. “Aspettiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 settembre 2022) (Adnkronos) – Sorrisi a trentadue denti, grande ottimismo,. Ma anche molta, moltissima cautela soprattutto alla luce dei dati che riguardano i partner della coalizione di centrodestra, in particolare la Lega. Hotel Parco dei Principi, quartier generale di. Prima gli exit poll, poi le proiezioni. Nella saletta dei big di Fdi – tra i presenti Ignazio La Russa, Guido Crosetto e Giovanni Donzelli – scatta un applauso quando sugli schermi televisivi appaiono i primi dati che incoronanoprimo partito del paese (anzi, della Nazione, come dicono a Via della Scrofa) con quasi il 25%, nel momento in cui si scrive. Il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli si sbilancia: “Con questi numeri possiamo governare”. Ma in generale si predica prudenza. “Aspettiamo ...

