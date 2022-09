Ciro Immobile può partire verso l’Ungheria, ma resta in Italia: bloccato dalla Lazio (Di domenica 25 settembre 2022) Il giallo si infittisce! Ciro Immobile, che ha saltato la sfida di Nations League tra Italia e Inghilterra di venerdì sera a San Siro per un problema fisico, non sarà in campo nemmeno in Ungheria nel match di domani. Ma è giallo sul motivo: Immobile, infatti, ha effettuato questa mattina una risonanza magnetica a seguito della quale ha avuto il via libera per partire per l’Ungheria, dove poi, tra l’allenamento di stasera dell’Italia e la rifinitura di domani mattina, si sarebbe deciso se farlo giocare o meno. E’ però intervenuto Lotito, presidente della Lazio, che ha bloccato la partenza del suo giocatore, per timore di ulteriori problemi fisici in caso di un recupero accelerato. Questa mattina staff azzurro e staff biancoceleste ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 settembre 2022) Il giallo si infittisce!, che ha saltato la sfida di Nations League trae Inghilterra di venerdì sera a San Siro per un problema fisico, non sarà in campo nemmeno in Ungheria nel match di domani. Ma è giallo sul motivo:, infatti, ha effettuato questa mattina una risonanza magnetica a seguito della quale ha avuto il via libera perper, dove poi, tra l’allenamento di stasera dell’e la rifinitura di domani mattina, si sarebbe deciso se farlo giocare o meno. E’ però intervenuto Lotito, presidente della, che hala partenza del suo giocatore, per timore di ulteriori problemi fisici in caso di un recupero accelerato. Questa mattina staff azzurro e staff biancoceleste ...

