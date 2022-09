Camerun | Eto’o | «Vogliamo la finalissima del mondiale»

(Di domenica 25 settembre 2022) Le parole dell’ex stellaense, Samuelin vista della Coppa del Mondo: «la finale, concentriamoci su quello» Samuel, ex stella di Inter, Barcellona e della nazionale delha parlato ai microfoni di CRTV in vista dell’imminente. Di seguito le sue parole. «Si va per fare bene e il nostro obiettivo è finire la competizione il 18 dicembre, data della. Concentriamoci su questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

