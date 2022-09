Ansia Inter | Brozovic si fa male con la Croazia | si teme stiramento Barcellona a rischio | Primapagina

(Di domenica 25 settembre 2022) 2022-09-25 23:10:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com:inper le condizioni di Marcelo. Austria-di Nations League è durata 17 minuti per il centrocampista, costretto al cambio per infortunio (al suo posto è entrato Lovro Majer): Brozo si è fattoda solo, accusando un problema muscolare alla coscia sinistra (flessore) che gli ha impedito di proseguire la partita. Siuno, nelle prossime ore il giocatore si sottoporrà a esami strumentali, prima ine poi in Italia, per stabilire l’entità del problema. ALLARMEavrebbe comunque saltato per squalifica la sfida con la Roma al rientro dalla sosta per le ...

VIENNA (Austria) -per il ko di Marcelo Brozovic, uscito dopo soli 18 minuti di gioco durante la gara tra Austria e Croazia . Il regista di Inzaghi, che era partito titolare nella sfida valida per l'...Pessima notizia per l': Marcelo Brozovic ha rimediato un infortunio muscolare in nazionale e rischia di essere indisponibile per un tempo non brevissimo, almeno stando alla prima impressione (è uscito dal campo ...