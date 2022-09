Zdenek Zeman: “Se fai sport non hai bisogno di farmaci. La gente vuole i gol, non gli 0-0” (Di sabato 24 settembre 2022) “Abuso di farmaci? Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che volevo un calcio fuori dalle farmacie e dagli uffici finanziari. Infatti io ho sempre creduto che se fai sport non hai bisogno di farmaci, quelli li dai ai malati”. Lo ha detto Zdenek Zeman durante il Festival dello sport a Trento. Sugli impianti in Italia: “Ho sempre pensato che servirebbero stadi più grandi, per portare più gente possibile a vedere il calcio. Ma non è compito nostro pensare a come tenere al proprio posto chi non ci sa stare. Si tratta di un problema che dovrebbero affrontare altri”. E ancora: “La gente va allo stadio per vedere i gol, non per gli 0-0 senza movimenti degni di nota. Il succo di questo gioco è fare gol. Poi ... Leggi su sportface (Di sabato 24 settembre 2022) “Abuso di? Tutti sapevano quello che stava succedendo quando dissi che volevo un calcio fuori dallee e dagli uffici finanziari. Infatti io ho sempre creduto che se fainon haidi, quelli li dai ai malati”. Lo ha dettodurante il Festival delloa Trento. Sugli impianti in Italia: “Ho sempre pensato che servirebbero stadi più grandi, per portare piùpossibile a vedere il calcio. Ma non è compito nostro pensare a come tenere al proprio posto chi non ci sa stare. Si tratta di un problema che dovrebbero affrontare altri”. E ancora: “Lava allo stadio per vedere i gol, non per gli 0-0 senza movimenti degni di nota. Il succo di questo gioco è fare gol. Poi ...

