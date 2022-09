Urla “terrone di m…” a un cronista napoletano fuori da San Siro e lo minaccia | Daspo di cinque anni a un 45enne tifoso del Milan

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 settembre 2022) Il questore dio Giuseppe Petronzi ha emesso unsportivo dialternano che domenica scorsa, al termine della partita-Napoli, durante la fase di deflusso dallo stadio, si è reso responsabile di una condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale, gridando “di m…” a un giornalista dell’emittente “Calcio Napoli 24 Tv”, Marco Lombardi, impegnato nelle interviste ai tifosi in uscita dal Meazza, che gli si era avvicinato per una domanda. L’aggressore è stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa: dopo aver insultato il, infatti, ilgli si è avvicinato con modi minacciosi, ...