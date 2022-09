Traffico Roma del 24-09-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione e pochi gli spostamenti sul grande raccordo anulare tratto Urbano della A24L’Aquila in cittàin progressivo aumento sono possibili rallentamenti in Piazzale degli Eroi a causa di un incidente in direzione di via Cipro a Circo Massimo concerto in programma alle 21 di stasera dalle 17 discipline diin tutta l’area circostante ai Parioli invece ricordiamo i lavori su piazza Pitagora viale Bruno Buozzi & via Antonio Stoppani lavori anche al Aurelio sulla circonvallazione Cornelia con una riduzione della carreggiata di Urbano II via Giovanni Domenico paracciani Per quanto riguarda i trasporti prosegue il rinnovo dei binari per la linea tranviaria 8 l’intera tratta e percorso da corso e sostitutive per i dettagli di queste di altre notizie ...