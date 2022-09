Torino Vlasic, i granata pensano già al riscatto: le ultime (Di sabato 24 settembre 2022) Il Torino con Juric sta vivendo un periodo positivo sotto l’aspetto della rivalutazione dei giocatori e non solo: Vlasic va riscattato subito Il Torino con Juric sta vivendo un periodo positivo sotto l’aspetto della rivalutazione dei giocatori e non solo: Vlasic va riscattato subito. Come riportato da Tuttosport, il valore del croato è tornato a alzarsi e ora potrebbe valere già 25 milioni. Cairo in estate ha strappato il riscatto a 15 milioni da esercitare in estate, cifra che il Presidente farebbe bene a spendere visto il suo valore attuale. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) Ilcon Juric sta vivendo un periodo positivo sotto l’aspetto della rivalutazione dei giocatori e non solo:va riscattato subito Ilcon Juric sta vivendo un periodo positivo sotto l’aspetto della rivalutazione dei giocatori e non solo:va riscattato subito. Come riportato da Tuttosport, il valore del croato è tornato a alzarsi e ora potrebbe valere già 25 milioni. Cairo in estate ha strappato ila 15 milioni da esercitare in estate, cifra che il Presidente farebbe bene a spendere visto il suo valore attuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

