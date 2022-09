“Ti mangio il cuore” | un amore shakespeariano tra i contrasti della Quarta mafia

Leggi su bergamonews

(Di sabato 24 settembre 2022) Titolo: “Tiil” Regia: Pippo Mezzapesa Paese di produzione/anno/durata: Italia/ 2022/115 minuti Interpreti: Elodie, Francesco Patanè, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido, Brenno Placido, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo. Programmazione: Capitol Multisala Bergamo, Treviglio Anteo spazioCinema, Uci Cinemas Curno, Uci Cinemas Orio In latino, crudo (cr?dus) deriva dalla stessa radice di sangue (cruor). Anche per questo, forse non esiste miglior aggettivo per descrivere “Tiil”,movie di Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti alla 79° Mostra del Cinema di Venezia e in sala dal 22 settembre. Cruda è l’antica faida tra le famiglie Malatesta e Camporeale, crudo è l’arcaico territorio del Gargano, ...