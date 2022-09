Stipendi docenti a livello UE, ci vogliono oltre 16 miliardi di euro: più di 830 euro al mese (Di sabato 24 settembre 2022) Alzare gli Stipendi degli insegnanti fino alla media europea? La Stampa, con un articolo sul proprio sito, ha provato a fare i conti al governo: per farlo ci vogliono oltre 16 miliardi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 24 settembre 2022) Alzare glidegli insegnanti fino alla mediapea? La Stampa, con un articolo sul proprio sito, ha provato a fare i conti al governo: per farlo ci16. L'articolo .

orizzontescuola : Stipendi docenti a livello UE, ci vogliono oltre 16 miliardi di euro: più di 830 euro al mese - Luna63359697 : RT @eleonora_nuovo: Sei favorevole all’aumento degli stipendi per i docenti ed il personale ATA, adeguandosi ai contrari europei? Vota anch… - eleonora_nuovo : Sei favorevole all’aumento degli stipendi per i docenti ed il personale ATA, adeguandosi ai contrari europei? Vota… - FrancoSpirito2 : @GiovanniPaglia Non dissimili da Letta che vuol portare gli stipendi dei docenti “nella media europea” … gli stessi… - Lucaue2022 : RT @LuigiPunzo03: PERCHÉ PD? Perché ha in programma un salario minimo fatto per bene, che non esclude le parti sociali; intende contrastare… -