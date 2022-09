Squid Game: la clip inedita condivisa in occasione dell'evento TUDUM (Di sabato 24 settembre 2022) Netflix ha condiviso una clip inedita tratta dalla prima stagione della serie Squid Game, in occasione dell'evento TUDUM. Squid Game tornerà prossimamente con la seconda stagione e, nell'attesa, Netflix ha condiviso una clip inedita della serie che ha battuto ogni record in streaming. Il regista appare brevemente nel video per introdurre la breve scena legata al Frontman, l'uomo dietro al gioco di sopravvivenza. Nei nuovi episodi di Squid Game, che ha ottenuto senza particolari difficoltà il rinnovo per una seconda stagione grazie ai numeri di visualizzazioni record, tornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e ... Leggi su movieplayer (Di sabato 24 settembre 2022) Netflix ha condiviso unatratta dalla prima stagionea serie, intornerà prossimamente con la seconda stagione e, nell'attesa, Netflix ha condiviso unaa serie che ha battuto ogni record in streaming. Il regista appare brevemente nel video per introdurre la breve scena legata al Frontman, l'uomo dietro al gioco di sopravvivenza. Nei nuovi episodi di, che ha ottenuto senza particolari difficoltà il rinnovo per una seconda stagione grazie ai numeri di visualizzazioni record, tornerà Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, e ...

