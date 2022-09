Smartphone, qualcuno ti sta spiando? Se hai queste App la risposta è sì (Di sabato 24 settembre 2022) L’universo delle applicazioni è sempre più vasto. Ci sono tanti contenuti che, però, potrebbero rappresentare un rischio per la privacy. Andiamo a vedere insieme le app che possono metterti in pericolo il nostro Smartphone. Lo Smartphone è uno dei dispositivi maggiormente usato, praticamente indispensabile. All’interno, tra le tante cose, è possibile avere delle applicazioni. Il numero dipende da cosa ci serve e da come usiamo il dispositivo. In alcuni casi, però, le app possono rappresentate un problema per la privacy. Adobe StockQuando ci si confronta con dispositivi tecnologici bisogna sempre considerare la privacy. Spesso tendiamo a dimenticarlo ma in rete il rischio è sempre dietro l’angolo. Ragion per cui dobbiamo stare attenti a preservare i nostri dati sensibili prima di risvolti decisamente seri e negativi. Non si parla solo ... Leggi su chenews (Di sabato 24 settembre 2022) L’universo delle applicazioni è sempre più vasto. Ci sono tanti contenuti che, però, potrebbero rappresentare un rischio per la privacy. Andiamo a vedere insieme le app che possono metterti in pericolo il nostro. Loè uno dei dispositivi maggiormente usato, praticamente indispensabile. All’interno, tra le tante cose, è possibile avere delle applicazioni. Il numero dipende da cosa ci serve e da come usiamo il dispositivo. In alcuni casi, però, le app possono rappresentate un problema per la privacy. Adobe StockQuando ci si confronta con dispositivi tecnologici bisogna sempre considerare la privacy. Spesso tendiamo a dimenticarlo ma in rete il rischio è sempre dietro l’angolo. Ragion per cui dobbiamo stare attenti a preservare i nostri dati sensibili prima di risvolti decisamente seri e negativi. Non si parla solo ...

balox68 : @Gigadesires Quattro ragazzini rincoglioniti,qualcuno spieghi loro che solo i server dei loro telefonini consumano… - mr_mainagioia : Qualcuno ha mai avuto smartphone ricondizionati? [Non iPhone] Com'è stata la vostra esperienza? - erneeesto : si sarà fatto male mentre si filmava con lo smartphone e il martello pneumatico acceso… i colleghi di lavoro negano… - depp_marco : @LucaBizzarri Non è una foto ritoccata. O meglio non da qualcuno, che vincerebbe il premio peggior photo editor del… - depp_marco : @sabrinifera Non è una foto ritoccata. O meglio non da qualcuno, che sarebbe il peggior photo editor del mondo. Si… -