Sette mesi di guerra in Ucraina, terrore a Zaporizhzhia: "Si rischia il disastro nucleare" (Di sabato 24 settembre 2022) Cresce in Ucraina il pericolo di un'incidente atomico. Nella notte fra ieri e oggi 24 Settembre – mentre si compiono 7 mesi dall'inizio della guerra scatenata dall'invasione russa – le truppe di Mosca hanno attaccato la città di Zaporizhzhia, vicino alla quale sorge la più grande centrale nucleare d'Europa. È di un morto e Sette feriti il bilancio dell'attacco russo. Lo ha riferito il governatore dell'oblast di Zaporizhzhia, Oleksandr Starukh, citato dal Kyiv Independent. Secondo il governatore, un razzo russo ha colpito una zona residenziale, provocando un incendio in un palazzo. A creare forte tensione è però anche un altro aspetto della guerra in Ucraina. Ossia i referendum per l'annessione alla Russia nelle ...

