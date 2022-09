Pugilato, gli Azzurri in raduno ad Assisi per i prossimi Europei (Di sabato 24 settembre 2022) E’ in svolgimento ad Assisi il raduno collegiale Elite del Pugilato maschile e femminile. Sono 9 le Azzurre che stanno svolgendo impegnativi allenamenti per il prossimo Europeo in Montenegro. Dall’11 al 23 ottobre la competizione continentale vedrà protagonisti di nuovo gli Azzurri che portano in eredità numerose medaglie in palmares. Tra di essi anche Giordana Sorrentino, Irma Testa, Roberta Bonatti, Emanuele Renzini, Massimiliano Alota e Mattia Tanci. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 24 settembre 2022) E’ in svolgimento adilcollegiale Elite delmaschile e femminile. Sono 9 le Azzurre che stanno svolgendo impegnativi allenamenti per il prossimo Europeo in Montenegro. Dall’11 al 23 ottobre la competizione continentale vedrà protagonisti di nuovo gliche portano in eredità numerose medaglie in palmares. Tra di essi anche Giordana Sorrentino, Irma Testa, Roberta Bonatti, Emanuele Renzini, Massimiliano Alota e Mattia Tanci. (foto@FederazionePugilisticaItaliana-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

