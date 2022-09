Napoli | interrotta festa con 1 500 persone in via Salita Scudillo | il proprietario del locale denunciato per la seconda volta in tre giorni

cronachecampane : Napoli, festa con 1.500 giovani interrotta dalla Polizia locale #Napoli #salitascudillo #succedeoggi - mattinodinapoli : Napoli, interrotta festa con 1.500 persone in via Salita Scudillo: il proprietario del locale denunciato per la sec… - ANSACampania : Festa con 1.500 giovani interrotta a Napoli dalla Polizia locale - juornoit : #Juorno #festa #abusiva con 1500 giovani interrotta dalla polizia locale a Napoli - paolochiariello : #Juorno #festa #abusiva con 1500 giovani interrotta dalla polizia locale a Napoli -

ilmattino.it

Una festa alla quale stavano partecipando 1.500 giovani è statanella notte adagli agenti della polizia locale insieme agli agenti del commissariato di Polizia San Carlo Arena. L'intervento è stato deciso dopo un esposto presentato dal ...Niente musica. Dopo la denuncia del presidente e di alcuni consiglieri della III Municipalità, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti nel corso della nottata in via Salita Scudillo dove ... Napoli, interrotta festa con 1.500 persone in via Salita Scudillo: il proprietario del locale denunciato per l Daspo di 5 anni valido anche all'estero per un 45enne ternano che al termine di Milan-Napoli ha rivolto insulti razzisti a un giornalista partenopeo che stava effettuando le interviste in ...MILANO - Si era avvicinato a un giornalista dell'emittente Calcio Napoli 24, proprio fuori lo stadio di San Siro dopo Milan-Napoli, rivolgendogli un maleducato «terrone ...