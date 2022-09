Mondiali ciclismo 2022: Pogacar e Van Aert favoriti per i bookmakers. Le quote per le scommesse: Bettiol e Trentin a 33 (Di sabato 24 settembre 2022) Tadej Pogacar e Wout van Aert sono i grandi favoriti per vincere la prova in linea dei Mondiali 2022 di ciclismo. Questo è quanto affermano i bookmakers alla vigilia dell’evento di Wollongong (Australia), che scatterà alle ore 02.00 italiane di domenica 25 settembre. Lo sloveno e il belga sono entrambi quotati a 4.75: il vincitore di due Tour de France è dato sullo stesso piano del grande specialista delle corse di un giorno. Subito alle loro spalle troviamo l’olandese Mathieu van der Poel, dato a 5.50: il percorso nella terra dei canguri è particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Un po’ più attardato l’altro belga Remco Evenepoel (a 7.50), giovane fuoriclasse che ha appena vinto la Vuelta di Spagna. Sono invece dati a 15 il francese Julian Alaphilippe ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) Tadeje Wout vansono i grandiper vincere la prova in linea deidi. Questo è quanto affermano ialla vigilia dell’evento di Wollongong (Australia), che scatterà alle ore 02.00 italiane di domenica 25 settembre. Lo sloveno e il belga sono entrambi quotati a 4.75: il vincitore di due Tour de France è dato sullo stesso piano del grande specialista delle corse di un giorno. Subito alle loro spalle troviamo l’olandese Mathieu van der Poel, dato a 5.50: il percorso nella terra dei canguri è particolarmente adatto alle sue caratteristiche. Un po’ più attardato l’altro belga Remco Evenepoel (a 7.50), giovane fuoriclasse che ha appena vinto la Vuelta di Spagna. Sono invece dati a 15 il francese Julian Alaphilippe ...

