Maltempo, allerta arancione in 4 Regioni (e gialla in 10) nella domenica del voto (Di sabato 24 settembre 2022) Disagi in alcune Regioni d’Italia a causa di forti temporali. Secondo il bollettino della protezione civile quattro Regioni saranno in allerta «arancione» e dieci invece in quella «gialla». Alcuni sindaci hanno emanato ordinanze per evitare problematiche ai cittadini Leggi su corriere (Di sabato 24 settembre 2022) Disagi in alcuned’Italia a causa di forti temporali. Secondo il bollettino della protezione civile quattrosaranno in» e dieci invece in quella «». Alcuni sindaci hanno emanato ordinanze per evitare problematiche ai cittadini

DPCgov : ?? Allerta per #maltempo ??#24settembre Evita imprudenze ? Scopri cosa fare ?? - DPCgov : ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord a… - DPCgov : ?? Sabato #24settembre ????Allerta GIALLA in 7 regioni. Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del 23 settembre ??… - Luxgraph : Maltempo, allerta arancione in 4 Regioni (e gialla in 10) nella domenica del voto #corriere #news #2022 #italy… - umbr0s : RT @DPCgov: ?? Domenica #25settembre ????Allerta ARANCIONE in 4 regioni al Centro-Sud. ????Allerta GIALLA in 13 Regioni dal Nord al Sud. Leggi… -