LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: splendido argento per Oppo-Ruta! Bronzo per il 4 di coppia azzurro (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33: Splendida gara dei polacchi che hanno preso il comando agli 800 metri e non hanno più lasciato spazio alle rivali, gara in rimonta anche per i britannici che sono riusciti a resistere all’assalto finale degli azzurri che comunque sono riusciti a respingere l’attacco dell’Olanda e a prendersi una medaglia. Da qui a Parigi un equipaggio giovane come quello italiano ha margini di crescita ampi 15.31: E’ Bronzo ITALIA! Ci si attendeva di più, bisogna essere sinceri, da questo equipaggio che forse ha speso qualcosa di trOppo nella prima parte di gara e non è stato in grado di tenere il ritmo delle rivali nella parte centrale della gara. Oro per la Polonia, argento per la Gran Bretagna 15.31: Cambia marcia l’Italia per salire sul podio 15.30: Azzurri in ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33: Splendida gara dei polacchi che hanno preso il comando agli 800 metri e non hanno più lasciato spazio alle rivali, gara in rimonta anche per i britannici che sono riusciti a resistere all’assalto finale degli azzurri che comunque sono riusciti a respingere l’attacco dell’Olanda e a prendersi una medaglia. Da qui a Parigi un equipaggio giovane come quello italiano ha margini di crescita ampi 15.31: E’ITALIA! Ci si attendeva di più, bisogna essere sinceri, da questo equipaggio che forse ha speso qualcosa di trnella prima parte di gara e non è stato in grado di tenere il ritmo delle rivali nella parte centrale della gara. Oro per la Polonia,per la Gran Bretagna 15.31: Cambia marcia l’Italia per salire sul podio 15.30: Azzurri in ...

