Laver Cup 2022 | Berrettini e Djokovic implacabili | De Minaur e Sock battuti | l’Europa vola

(Di sabato 24 settembre 2022) Matteoe Novakavvicinano Team Europe alla conquista dellaCup. Nell’ultima sfida della seconda giornata la coppia italo serba vince il doppio contro Alex Dee Jackcon lo score finale di 7-5 6-2 e porta la squadra capitanata da Bjorn Borg sull’8-4. Un’ora e ventuno minuti di partita divertenti conche nei momenti importanti hanno fatto la differenza. Domani, alla O2 Arena di Londra, gli ultimi quattro singolari, ogni incontro vale tre punti: a team Europe basterà vincerne due per chiudere a quattordici punti e superare quota 13 che decreta la vincitrice. COME SEGUIRLA IN TV IL PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO I ...

Eurosport_IT : Matteo si sta segnando sulle note dello smartphone tutte le cose più belle della sua Laver Cup...e ci ha rivelato u… - Eurosport_IT : La decisione arriva dopo la serata ricca di emozioni ?????? Scopri di più: - Eurosport_IT : Ne abbiamo assolutamente bisogno ?????? Leggi le dichiarazioni: - AuroraImmacola1 : RT @Eurosport_IT: Matteo si sta segnando sulle note dello smartphone tutte le cose più belle della sua Laver Cup...e ci ha rivelato un mome… - sportface2016 : #LaverCup,#Berrettini e #Djokovic implacabili: #DeMinaur e #Sock battuti in due set, l'#Europa vola sull'8-4 -

L'ha detto Berrettini, promosso singolarista in, all'unico essere umano le cui esequie londinesi siano durate più a lungo di quelle della regina: "Se tu non avessi giocato a tennis, io non ...La2022 sarà il canto del cigno di Re Roger Federer . Dopo il suo annuncio social del ritiro imminente, uno dei tennisti più forti di tutti i tempi, all'età di 41 anni, appende la racchetta al ...Matteo Berrettini e Novak Djokovic si impongono in doppio contro Sock e De Minaur, dopo aver vinto i rispettivi match di singolare nel pomeriggio ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...