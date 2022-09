La battuta del giornalista fa infuriare il web | “Discriminatoria e pessima”

La7tv : #intanto Giuseppe Conte: 'Abbiamo studiato questa riforma, gliela dico qui in anteprima'. La battuta del Direttore… - MeScapin : RT @La7tv: #intanto Giuseppe Conte: 'Abbiamo studiato questa riforma, gliela dico qui in anteprima'. La battuta del Direttore Mentana: 'La… - titzbiltz : RT @augustodpau: Enrico #Mentana intervista Giuseppe #Conte del #M5s ... La battuta del Direttore Mentana: 'La fermo prima che tiri fuori… - billutz : Che ridere #FratelliDiCrozza ha fatto la battuta: Eni, con sede in Olanda, guadagna 7 miliardi (+600%) grazie alle… - radionowher : RT @silviaaaaa28: Sul filo del #SilenzioElettorale 9 giornalisti di Repubblica scrivono un articolo contro Conte,non dx e Meloni. Mentana… -

La leadercentrodestra vuole parlare per interosuo programma, ma non manca di concedersi qualchetra i militanti che tra una pausa e l'altra intonano il coro 'Giorgia, Giorgia'. ...Lamigliore: a colazione in via Tortona che sono giornalisti si riconosce da come sono vestiti male. Puro Truman CapoteTicinese. Comunque il New Yorker dice di non preoccuparsi troppo ...Si ripete 'Barolo en primeur', l'asta benefica internazionale nella quale Christie's batterà 15 barriques del pregiato vino piemontese ottenuto dai filari della storica Vigna Gustava, ognuna destinata ...Ecco i dati auditel relativi agli ascolti del 23 settembre 2022 : vola la nazionale su Rai 1 Una serata diversa dal solito quella del 23 settembre 2022 con un palinsesto che ha visto degli scontri ine ...