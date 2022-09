Juve Allegri, tifosi difendono il tecnico (Di sabato 24 settembre 2022) In casa Juventus a prendere le difese di Allegri ci sarebbero anche i tifosi, che ritengono l’allenatore responsabile ma non l’unico In casa Juventus a prendere le difese di Allegri ci sarebbero anche i tifosi, che ritengono l’allenatore responsabile ma non l’unico. Lo scrive Tuttosport nell’edizione odierna del quotidiano, ma ora l’imperativo è quello di tornare a vincere in Italia e in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 settembre 2022) In casantus a prendere le difese dici sarebbero anche i, che ritengono l’allenatore responsabile ma non l’unico In casantus a prendere le difese dici sarebbero anche i, che ritengono l’allenatore responsabile ma non l’unico. Lo scrive Tuttosport nell’edizione odierna del quotidiano, ma ora l’imperativo è quello di tornare a vincere in Italia e in Europa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

