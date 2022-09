Incidente nell' Aretino | auto esce di strada e si ribalta | morto 26enne

(Di sabato 24 settembre 2022) Roma, 24 set. (Adnkronos) - Alle ore 3.25 nel centro abitato di Gragnano nel Comune di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, un'è uscita dindosi. L'uomo alla guida - un ragazzo di 26 anni residente a Pieve Santo Stefano - nonostante le manovre rianimatorie effettuate dai sanitari, è deceduto sul posto. Lo comunica l'Asl di Arezzo. Per i rilievi del caso sono presenti i Carabinieri di Sansepolcro.

